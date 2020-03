Veröffentlicht am 13. März 2020 von wwa

DAADEN – Werner Loh für 50 Jahre unfallfreies Fahren geehrt – Kreisverkehrswacht zeichnet bewährten Kraftfahrer aus – In der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht Altenkirchen am Dienstag, 10. März 2020, in Daaden, blickte der Vorstand auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Es wurden bisher insgesamt 161 Schulbusbegleiter durch den 1. Vorsitzenden Fred Henschel zusammen mit der Polizei ausgebildet, die in den Schulbussen die Fahrer wesentlich entlasten, indem sie für Ruhe und Ordnung bei den mitfahrenden Schülern sorgen. Den ausscheidenden Schulbusbegleitern und Schülerlotsen wurden Urkunden ausgestellt und Geschenkgutscheine überreicht. Die Kindertagesstätten wurden mit Malheften zur Verkehrserziehung ausgestattet.

In Zusammenarbeit mit Polizei, Kfz-Innung und dem ADAC wurde die Auftaktveranstaltung für den „Lichttest 2019“ in Altenkirchen durchgeführt. Für jugendliche Fahranfänger wurde schon zum zweiten Mal ein kostenloses Fahrsicherheitstraining eingerichtet, an dem 13 Jugendliche aus dem Landkreis Altenkirchen teilnahmen.

Die Homepage der Kreisverkehrswacht wurde neu überarbeitet und wird von Mike Müller aktuell gehalten. Den Sicherheitstag in Horhausen gestaltete die Verkehrswacht durch einen Vortrag zur Verkehrssicherheit im Straßenverkehr sowie durch einen Infostand mit.

Die im letztem Jahr neu gewählte Schatzmeisterin Angela Räder gab ihren ersten Kassenbericht ab. Da die Kassenprüfer wie in all den Jahren zuvor schon keinerlei Beanstandungen bei der Kassenprüfung fanden, wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Der Geschäftsführer Peter Stöckigt freute sich, eine nicht alltägliche Ehrung durchführen zu können: Werner Loh hat sich seit 50 Jahren verkehrssicher mit dem Kraftfahrzeug im Straßenverkehr bewährt. Mike Müller überreichte ihm Urkunde, Plakette und Anstecknadel. (pest) Foto: Kreisverkehrswacht AK