Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen auf der Bahnhofstrasse – Drei Personen verletzt – Am Dienstagmorgen, 10. März 2020, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda Octavia die B 62 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Wissen. Zur gleichen Zeit befuhren ein 37jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf und folgend ein 55jähriger Fahrzeugführer eines VW Tiguan die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 57jährige Skoda-Fahrer geriet in Höhe des Bauhofs Wissen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem VW Golf des 37jährigen. Der nachfolgende 55jährige konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Golf auf. Alle Beteiligten wurden verletzt; an allen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei