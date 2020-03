BENDORF – Verkehrsunfall L 306, zwischen Bendorf-Sayn und Bendorf- Stromber

Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfall L 306, zwischen Bendorf-Sayn und Bendorf- Stromberg – Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde von der Polizei ermittelt, dass ein 24jähriger Bendorfer die L 306 aus Bendorf Stromberg in Richtung Bendorf Sayn befuhr. Ausgangs einer Kurve kam er, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit Nässe, ins Schleudern. Herbei kam er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer 50jährigen Westerwälderin. Aufgrund der Sicherungsvorrichtungen beider Fahrzeuge entstand zwar an beiden Fahrzeugen Totalschaden, allerdings wurden beide Beteiligte nur leicht verletzt und wollten selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Die L 306 war bis 14:15 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Einsatz war die Feuerwehr Bendorf sowie der Rettungsdienst. Quelle: Polizei