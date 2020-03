Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Diebstahl von Kfz-Kennzeichenschild in Bad Marienberg – In der Zeit vom Mittwoch, 04. März 2020 bis Samstag, 07. März 2020 wurde ein zu Werbezwecken geparktes Firmenfahrzeug eines örtlichen Supermarktes angegangen. Es handelt sich hierbei um ein dreirädriges Kfz Marke Piaggio Ape mit Kastenaufbau, das auf einer Wiesenfläche im Bereich der Marienberger Straße abgestellt war. Durch unbekannte Täter wurde an dem Fahrzeug das hintere Kfz-Kennzeichenschild abmontiert und entwendet. Die Polizei Hachenburg fragt in diesem Zusammenhang, ob verdächtige Personen an dem Fahrzeug gesichtet wurden und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02662-95580. Quelle: Polizei