Veröffentlicht am 13. März 2020 von wwa

WINDHAGEN – Unternehmen Wirtgen beeindruckt die Senioren Union Neuwied – Großes Interesse bei der Betriebsbesichtigung in Windhagen – Die Senioren Union im Kreis Neuwied hat den Startschuss für das Veranstaltungsjahr 2020 gegeben. Auch in diesem Jahr stehen wieder spannende Termine und gesellige Veranstaltungen im Jahresprogramm der CDU-Senioren.

Die Betriebsbesichtigung bei der Firma Wirtgen GmbH in Windhagen bildete den Auftakt und stieß mit einer besonders großen Teilnehmerzahl auf großes Interesse. Das Unternehmen ist bekannt für die Herstellung modernster Baumaschinen und wegweisender Verfahren in der Straßenbautechnik. Die Firma produziert über 60 Maschinentypen wie u.a. Straßenfräsen, Gleitschalungsfertiger und Recyclinggeräte. Weltweit hat die Unternehmensgruppe WIRTGEN GROUP rund 8700 Beschäftigte. Mit 2000 Mitarbeitern am Standort Windhagen zählt die Wirtgen GmbH zu den größten Arbeitsgebern im Kreis Neuwied.

Die Mitglieder der Senioren Union wurden in zwei Gruppen durch das Werk geführt und über die Herstellungsprozesse informiert. Vorsitzender Reiner Kilgen stellte nach der Führung fest, dass die Teilnehmer von der Firmenstruktur sowie den Produktionsverfahren beeindruckt waren. Beim Rundgang wurde zudem die große Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem Unternehmen im Sinne des Gründers Reinhard Wirtgen deutlich.