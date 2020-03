Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

KIRCHEN – Zahlreiche Unwettereinsätze in der VG Kirchen – Einsätze durch Starkregen – Bedingt durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage mit Spitze am heutigen Mittwoch waren die Löschzüge der VG-Feuerwehr heute stark gefordert.

Zunächst wurde der LZ Harbach auf Grund von Überflutung der Hauptstraße alarmiert. Im Verlauf des Einsatzes erfolgte der Alarm für den Löschzug Brachbach – hier sind die Sandsäcke für die gesamte VG gelagert. Zwischenzeitlich wurden weitere Überflutungen und vollgelaufene Keller in Brachbach und in Niederfischbach gemeldet, so dass Kameraden der Feuerwehr Kirchen den Transport der Sandsäcke nach Harbach und Niederfischbach übernehmen mussten.

Im weiteren Tagesverlauf wurden durch die Fw Kirchen diverse Bacheinläufe sowie Sieg und Asdorf kontrolliert, der Bauhof übernahm teilweise die Reinigung verstopfter Einläufe.

Am späten Nachmittag wurde dann der LZ Mudersbach sowie die Tagesbereitschaft des Ausrückebereiches Siegtal (Brachbach, Mudersbach, Schelderhütte) auf Grund weiterer Einsatzstellen im Bereich Glückaufstr. Mudersbach alarmiert, zum Abend hin erfolgte der Alarm für den LZ Friesenhagen wegen mehrerer Einsatzstellen im Gemeindegebiet.

Den ganzen Tag über war im Feuerwehrhaus Kirchen die Einsatzzentrale der Verbandsgemeinde besetzt, von hier aus wurden die Einsätze und Einheiten koordiniert.

Aktuell waren sieben Löschzüge und die FEZ im Einsatz, (Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Kirchen, Mudersbach, Niederfischbach, N’hütte), mit 60 Personen an zehn Einsatzstellen. 400 befüllte Sandsäcke wurden eingebaut. Text und Fotos: PuMA VGFW Kirchen