Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Circus Ronelli gastiert in Scheuerfeld – Ab Donnerstag, 12. März, gastiert der Circus Ronelli in Scheuerfeld nähe Maximilian-Kolbe-Grundschule/Feuerwehrhaus. Nach Weihnachten hat der Fuhrpark in Birken-Honigsessen gestanden, die erfolgreiche Saisoneröffnung fand in Dreis-Tiefenbach statt. Die sechsköpfige Circusfamilie Trumpf steht für ein ebenso spannendes wie humorgewürztes Programm.

Töchterchen Melina beispielsweise begeistert mit einer eindrucksvollen Übung am Arialnetz hoch über der Manege. Überhaupt steht Akrobatik hoch im Kurs bei den Trumpfs. An der Clownsnummer erfreuen sich ebenso die jungen wie älteren Besucher. Hund „Lucky“ hat Zuwachs bekommen. Beide Vierbeiner führen tolle Kunststücke vor. Die zwei Ponys machen einen als Schaukelpferde auf der Wippe. Ein Feuerschlucker sorgt für Gänsehautgefühle.

Vorstellungen stehen bis einschließlich Samstag um 16 Uhr auf dem Programm. Am Donnerstag ist Omitag. Dann haben alle Omis in Begleitung eines zahlenden Kindes freien Eintritt. Freitags zahlen Erwachsene Kinderpreise. Am Samstag erhalten alle Kinder kostenlos ein Getränk und eine Tüte Popcorn. Am Sonntag beginnt die Show schon um 14 Uhr. Dann ist nämlich Kindermitmachtag. Alle kleinen Circusbesucher dürfen sich in der Manege als „Ronellianer“ betätigen.

In der Pause steht bei schönem Wetter eine Hüpfburg bereit. Außerdem stellen die Trumpfs einen kleinen Streichelzoo zur Verfügung. Kartenvorbestellung und Info unter Tel. 0151 14902067