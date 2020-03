Veröffentlicht am 13. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sportliches Wochenende beim BCA – Am Wochenende hatte die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen gleich zwei Punktspiele. Der BCA setzte sich am Samstagmit 7:1 gegen TuS Horhausen 2 durch und am Sonntag mit 6:2 gegen TuS Bad Marienberg. Mit den beiden Siegen hat die Mannschaft aktuell 13 Punkte und ist von insgesamt 8 Plätzen auf Platz 4. Die Spieler der Mannschaft sind sehr zufrieden, denn in der letzten Saison mussten sie um den Abstieg bangen. Ein weiteres Punktspiel steht noch gegen TuS Asbach am 15. März 2020 aus. Wenn die Seniorenmannschaft dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist der 4. Platz gesichert.

Die Jugend war ebenfalls sehr aktiv. Am Samstag nahmen Ferdinand Bienek, Alwina Boiko, Lena Siemens und Björn Sonntag am Nachwuchsturnier in Adenau teil. Björn spielte in der Altersklasse U17/U19 und belegte den 8. Platz. Die anderen drei spielten in der Klasse U15. Ferdinand und Lena konnten sich jeweils den 2. Platz sichern, Alwina erkämpfte sich den 3. Platz.

Am Sonntag ging es direkt weiter. Kim Hoffmann spielte beim C-Ranglistenturnier im Odenthal in Bergisch Gladbach mit. Die Konkurrenz war sehr stark, schon das erste Spiel bestritt sie gegen die spätere Gewinnerin des Turniers. „Der erste Satz war sehr gut und danach hatte ich nicht mehr viel Chance.“, so Kim. Trotzdem kämpfte sie sich bis ins Viertelfinale und belegte den 7. Platz von insgesamt 17.

Du hast auch Lust Badminton zu spielen? Komm einfach vorbei und mach bei unserem Training mit! Kinder Di. und Fr. 18:30 bis 20 Uhr, im Anschluss Erwachsene bis 22 Uhr. Do. Kinder von 17 bis 18:30 Uhr.