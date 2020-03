Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

KIRCHEN – „Siegperle“ cancelt Tagesausflüge zu Wanderveranstaltungen – Die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) hatten die Busse für ihre nächsten beiden Ausflüge zu großen, organisierten Wanderveranstaltungen bereits mit jeweils über 60 Personen, darunter auch viele Ältere, fast voll besetzt. Mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse zur Ausbreitung des Coronavirus und den in den letzten Stunden/Tagen bereits vielfach abgesagten Wanderveranstaltungen hat sich der Siegperle-Vorstand am heutigen Vormittag in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt dazu entschieden, die Tagesausflüge am 22. März 2020 nach Kirn-Sulzbach sowie am 29. März 2020 nach Wißmannsdorf in Gänze zu canceln. In Anbetracht der hohen Teilnehmerzahlen, sowohl an eigenen Mitgliedern, als aber auch an Wanderern von nah und fern, verbunden mit einem Beisammensein auf engem Raum im Bus und am Veranstaltungsort, sei es in diesen Tagen sicherer, insbesondere zum Schutz der älteren Personen, ganz abzusagen, so Vorsitzender Sven Wolff und dankt für das Verständnis.