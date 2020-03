Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ron Williams & Jörg Seidel Trio mit „Hautnah“ in Altenkirchen – Konzert und Lesung mit Ron Williams & das Jörg Seidel Trio, sie präsentieren am Samstag, 21. März 2020, in der Stadthalle Altenkirchen, einen biografischen Rückblick mit Live-Musik, der bewegt und HAUTNAH berührt.

In dieser einzigartigen und sehr persönlichen Show erzählt Ron Williams „Hautnah“ aus seinem Leben. Anschaulich und lebensnah gibt er Anekdoten aus seiner Kindheit und Episoden aus seinem bewegten Leben zum Besten und verbindet dies mit Liedern, die ihm etwas bedeuten, Soul-Klassiker wie Lean on Me, I Left my Heart in San Francisco, I Can See Clearly Now, Georgia on My Mind, Your Love Keeps Lifting Me Higher oder What a Wonderful Wold und selbstgeschriebenen Liedern, z.B. Preacherman, Lady Liberty und The Power of Love. Das Jörg Seidel Trio schafft den unerwarteten und frischen Sound dazu.

Die Veranstaltung findet ab 20 Uhr statt, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 23 Euro und an der Abendkasse 28 Euro. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.