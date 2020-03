WISSEN – Ehrung für Marita Wäschenbach und Annemarie Ebener

Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

WISSEN – 10 und 15 Jahre, mehr als nur Bewegung – Ehrung für Marita Wäschenbach und Annemarie Ebener – Für zehn Jahre aktive Kursleitung wurde Marita Wäschenbach, aus Wissen, vom DRK Kreisverband Altenkirchen geehrt. Sie begann mit einer Yogaausbildung und leitete sowohl in Altenkirchen als auch in Wissen viele Yoga Kurse. Folgend besuchte sie die Ausbildung als Übungsleiterin in den Bewegungsprogrammen und ist zurzeit in Wissen als Kursleitung „starker Rücken“ aktiv. Für 15 Jahre wurde Annemarie Ebener, Daaden geehrt. Annemarie Ebener hat 2005 mit der Grundausbildung Gymnastik begonnen und ist seit dieser Zeit in der Gymnastik als Kursleitung unterwegs. Beide sind sehr engagiert und haben an vielen Fort- und Weiterbildungen teilgenommen. Fit bleiben, die Gemeinschaft pflegen, Gestaltung abwechslungsreicher Übungsstunden, das die Teilnehmer möglichst zufrieden sind, ist das Motto der beiden Kursleitungen. Zurzeit werden noch Kursleitungen in verschiedenen Orten im Kreis Altenkirchen vom DRK gesucht, z. B. in Rosenheim, Weyerbusch und Kirchen. Wer mehr Informationen möchte oder Interesse hat an der Gymnastik teilzunehmen, ist gerne zu einer „Schnupperstunde“ eingeladen oder kann sich bei Birgit Schreiner. DRK-Kreisverband Altenkirchen, Tel. 02681 – 800644 melden.