BAD HÖNNINGEN – Bündnis 90/Die Grünen schicken Petra Stirnberg einstimmig ins Rennen um die Bürgermeisterwahl in der VG Bad Hönningen

BAD HÖNNINGEN – Petra Stirnberg tritt an! – Bündnis 90/Die Grünen schicken Petra Stirnberg einstimmig ins Rennen um die Bürgermeisterwahl in der VG Bad Hönningen – Petra Stirnberg ist Bürgerin der Verbandsgemeinde, und dass schon ihr Leben lang. Geboren und aufgewachsen in Rheinbrohl lebt die heute 53-jährige seit Ihrem 18. Lebensjahr in Bad Hönningen, ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 22 und 24 Jahren.

Die selbstständige Geschäftsfrau arbeitete 22 Jahre als kaufmännische Angestellte in einem bekannten Unternehmen der Schuhindustrie in Bad Honnef, bis sie 2006 gemeinsam mit ihrem Ehemann Norbert Stirnberg den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Neben einem Handwerksbetrieb für erneuerbare Energien, Heizung und Sanitär, betreibt sie seit 2014 zudem ein Feinkostgeschäft in Bad Hönningen, welches sie liebevoll als Ihr „Herzblut“ bezeichnet.

Petra Stirnberg ist seit 2004 Mitglied des Verbandsgemeinderates, zunächst parteilos und seit 2014 als Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen, deren Ortsverband sie in der VG Bad Hönningen mitbegründete. Seit der Kommunalwahl 2014 fungierte Petra Stirnberg als Beigeordnete und somit als Vertreterin des damaligen Bürgermeisters Michael Mahlert und dessen Nachfolger, dem Beauftragen Reiner W. Schmitz. In dieser Funktion hat sie Verantwortung für die Verbandsgemeinde übernommen und deren Geschicke mitbestimmt und mit den Mitarbeitern der Verwaltung bereits erfolgreich und vertrauensvoll zusammengearbeitet.

Petra Stirnberg verfügt somit über 16 Jahre kommunalpolitische Erfahrung. In dieser Zeit hat sie viele Projekte für die Verbandsgemeinde maßgeblich mit auf den Weg gebracht. Die Einführung einer Katzenschutzverordnung und der Meldepflicht für Feuerwerke mit Bürgerinformation im Amtsblatt, zum Schutz von Mensch und Tier, sind nur zwei Beispiele hierfür. Auch zeichnet sie sich mitverantwortlich dafür, dass inzwischen sämtliche Sitzungen in der Verbandsgemeinde öffentlich gehalten werden.

Neben ihrem kommunalpolitischen Engagement für die Verbandsgemeinde war Petra Stirnberg aber auch in weiteren Bereichen ehrenamtlich tätig. Von 2014 bis 2018 war sie als Schöffin am Jugendgericht tätig.

Als Vorstandsmitglied des Fördervereins war sie 2004 maßgeblich an der Einrichtung der heutigen Ganztagsschule, in der Marienschule Bad Hönningen, beteiligt. Generell liegen ihr die Vereine der Verbandsgemeinde sehr am Herzen. Sie unterstützt die Vereine wo sie kann: „Für mich gilt: Hilfe geben, wo immer sie gebraucht wird!“

„Verantwortung übernehmen“, nennt Petra Stirnberg als Grund für ihren Antritt zur Wahl. So sieht sie beispielsweise große Chancen in einem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel in den kommenden Jahren. Besonderes Augenmerk möchte sie hier auf die Bereiche Deutsches Rotes Kreuz und Feuerwehr legen. Die Ortsverbände des DRK sollen durch enge Zusammenarbeit verbunden und somit gestärkt werden. Die gut angelaufene Zusammenarbeit der Feuerwehren der Rheingemeinden soll ebenfalls weiter vertieft und ausgeweitet werden. Der Bereich Sicherheit der Bürger*innen ist ihr, besonders mit Blick auf die Bereiche Schiffs- und Bahnverkehr, ein wichtiges Anliegen.

Der Natur- und Artenschutz liegt ihr ebenso am Herzen wie die Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde bei den Themen Breitbandausbau, ÖPNV, Tourismus und Wirtschaftsförderung.

Für die Mitarbeiter der Verwaltung wünscht sie sich eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse. Die Möglichkeit des Home-Office und die Etablierung einer Gleichstellungs-Stelle für die VG sind hier nur zwei Punkte auf ihrer Agenda.

Petra Stirnberg wünscht sich einen fairen Wahlkampf. „Ich möchte die Bürger der Verbandsgemeinde Bad Hönningen mit meinen Stärken überzeugen!“

Nachdem die Landesregierung die gesetzlichen Grundlagen zur Wahl eines*r neuen Verbandsbürgermeisters*in geschaffen hat, findet diese nun am Muttertag, den 10. Mai 2020 statt.

„Wir sind froh, dass wir mit Petra Stirnberg eine engagierte und erfahrene Kandidatin gefunden haben. Durch ihre Bürgernähe ist sie in unserer Verbandsgemeinde fest verwurzelt und damit, neben ihrer fachlichen Kompetenz und langjährigen politischen Erfahrung, auch menschlich bestens für das Amt der Verbandsbürgermeisterin geeignet“, zeigt sich Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen im VG-Rat und Beigeordneter der Verbandsgemeinde René Breitenbach zufrieden.