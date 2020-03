Veröffentlicht am 12. März 2020 von wwa

BETZDORF – Eine Chance für die Bertha und Ministerin Dr. Hubig – Die aktuellen Schüleranmeldungen zeigen, dass die schulpolitische Debatte im Zuge der Überlastungsanzeige sich in den Zahlen niedergeschlagen hat. Nun sind die Landesregierung und Bildungsministerin Dr. Hubig in der Pflicht, der Bertha-von-Suttner Realschule und den motivierten Lehrern und Eltern einen pädagogischen Rahmen zu geben, um die Schwierigkeiten der vergangenen Monate strukturell und dauerhaft in den Griff zu bekommen. Dazu gehört in erster Linie eine Zweizügigkeit der Klasse 5 zu gewährleisten. Denn eins ist klar, je weniger Schüler in einer Klasse, umso besser lassen sich Lerninhalte und Förderbedarfe erfolgreich umsetzen.

Negative Kommentierungen zur Anmeldezahl oder zum sozialen Umfeld von Schülerinnen und Schülern sind kontraproduktiv und helfen für die Zukunft nicht. Ich appelliere an die politisch Verantwortlichen vor Ort, die Schule auf ihrem neuen Weg positiv zu unterstützen und sie zuvorderst in Ruhe arbeiten zu lassen. Wir brauchen die gut aufgestellte Schule, um die schwierigen Herausforderungen im Bildungssystem insgesamt hier vor Ort erfolgreich zu bewältigen.