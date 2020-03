Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bund gibt 2,5 Millionen Euro für Neubau eines Schul- und Sportbades in Altenkirchen – Erwin Rüddel: „Damit ist die Zukunft des Schwimmsports sichergestellt“ – „Mit 2,5 Millionen Euro fördert der Bund den Neubau eines Schul- und Sportbades in der Kreisstadt Altenkirchen. Das hat der Haushaltsauschuss des Bundestages in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen“, teilt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel aktuell mit.

Die Förderung erfolgt unter Verantwortung des Bundesministeriums des Innern im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Da er sich von Beginn an für dieses Projekt in Berlin stark gemacht hat, freut Rüddel die vom Haushaltsausschuss bewilligte Zuwendung umso mehr.

Der Neubau ist dringend notwendig, da die bisherige Einrichtung rund 40 Jahre alt, nur noch provisorisch in Betrieb und nicht mehr sanierungsfähig ist. Gerade auch die neue Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld hatte auf Fördermöglichkeiten durch das Bundesprogramm gehofft.

Der Neubau des Bades soll in unmittelbarer Nachbarschaft des bisherigen Bades auf der Glockenspitze entstehen und über fünf Sportbahnen verfügen. Aufgeteilt werden soll das neue Bad in die drei Bereiche Schwimm-Sport, Multifunktionsbad und einen Kinderbereich.

Auch für den Schulsport der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld ist der Ersatzneubau dringend erforderlich. „Ich freue mich unmittelbar im Anschluss an die Sitzung des Haushaltsauschusses die Nachricht zur Förderung des Neubaus eines Schul- und Sportbades in Altenkirchen mit 2,5 Millionen Euro Bundesgelder überbringen zu können“, bekräftigt Erwin Rüddel.