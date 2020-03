Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das Kreisgesundheitsamt Altenkirchen informiert: Corona erreicht den Kreis Altenkirchen – Schäfer-Shop-Mitarbeiter aus dem Rhein-Sieg-Kreis infiziert – Zwei Mitarbeiter aus dem Kreis Altenkirchen unter Quarantäne – Das Kreisgesundheitsamt informiert über die aktuellen Entwicklungen im Kreis Altenkirchen zum Corona-Virus: Nach einem Workshop mit sechs Beschäftigten bei Schäfer-Shop in Betzdorf in der vergangenen Woche wurde bei einem im Rhein-Sieg-Kreis lebenden 54-jährigen Teilnehmer dieses Workshops eine Covid-19-Infektion festgestellt. Er hatte sich am Sonntag aufgrund seiner Symptome von sich aus in Bonn untersuchen lassen und steht nun an seinem Wohnort unter häuslicher Quarantäne. Ihm geht es nach Informationen des Gesundheitsamtes gut.

Zwei weitere Teilnehmer dieses Workshops, die im Kreis Altenkirchen leben, wurden vom Altenkirchener Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt. Abstriche zur Untersuchung bei diesen Personen laufen derzeit. Die übrigen Teilnehmer des Workshops stehen an ihren Wohnorten außerhalb des Kreises ebenfalls unter Quarantäne und werden untersucht. Die insgesamt sechs Beteiligten hatten während ihres Workshops kaum Kontakt zu anderen Beschäftigten. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Landrat Dr. Peter Enders und der Leiter des Gesundheitsamtes, Heinz-Uwe Fuchs, mahnen unterdessen weiterhin dazu, Ruhe zu bewahren. „Es gibt Vorsichtsmaßnahmen wie das regelmäßige Händewaschen und den Verzicht des Händeschüttelns, mit denen schon viel getan ist. Jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung zu verlangsamen.“