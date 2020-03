Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

OBERLAHR – Jahreshauptversammlung beim Löschzug Oberlahr – Gut gefüllt war der Schulungsraum im Oberlahrer Feuerwehrhaus am Samstagabend, 07. März 2020. Der Löschzug Oberlahr der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld hatte zu seiner traditionellen Jahreshauptversammlung geladen. Im Jahresbericht 2019 lies Wehrführer André Wollny das vergangene Jahr Revue passieren. Die Mannschaft, die mittlerweile auf 44 aktive Frauen und Männer angewachsenen ist, wurde 2019 zu insgesamt 52 Einsätzen (2018 waren es 75) gerufen. Hierunter waren neun Brandeinsätze, 38 Hilfeleistungen und fünf Auslösungen von Brandmeldeanlagen zu verzeichnen. Unter anderem wurden die Wehrleute am 11. Januar zu einem Ölunfall am Flammersfelder Tierpark, zu Einsätzen während des Sturmtiefs Eberhard am 10. März, zum ganztägigen Hochwassereinsatz am 16. März, zu einem PKW-Brand am 11. Juli nach Rott und fast zeitgleich zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten zwischen Oberlahr und Niedersteinebach, zu einem Absturz eines Gyrocopter am 22. September nach Oberlahr mit zwei Toten und zum Brand eines Elektrofahrzeuges am 13. Dezember zur Unterstützung nach Flammersfeld gerufen. Insgesamt waren die Einsatzkräfte, einschließlich der Übungs- und Ausbildungszeiten sowie Aufwendungen für Fahrzeug- und Gerätedienste, 4723 Stunden im freiwilligen Dienst für die Menschen in der Region.

Nicht zuletzt hierfür erhielten sie von den anwesenden Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern des Ausrückebereiches, vom stellvertretenden VG-Wehrleiter Raphael Jonas sowie von Bürgermeister Fred Jüngerich, Dank und die Anerkennung für die teilweise gefährliche Tätigkeit.

Jüngerich betonte in seinen Grußworten insbesondere auch die tolle Harmonie der Wehrleute zwischen den jungen und älteren Wehrleuten. Dies zeigten auch die gut funktionierenden “Gruppen“ der Alterskameraden und die Jugendabteilung der Wehr Oberlahr. In der Jugendfeuerwehr werden aktuell 15 junge Menschen auf ihren späteren Dienst in der Feuerwehr geschult. Zudem zeigten alle Feuerwehren der neuen Verbandsgemeinde, unter anderem durch gemeinsame Übungen, wie sich gelebte Fusion darstelle, konstatierte Jüngerich. So plant der Löschzug Oberlahr beispielsweise in 2020 gemeinsame Übungsdienste mit den Feuerwehren aus Altenkirchen, Berod und Weyerbusch.

Raphael Jonas wies in seinem Grußwort und Jahresrückblick der Wehrleitung auf viele zahlreiche Projekte hin, die in 2019 abgeschlossen wurden oder auf den Weg gebracht werden konnten. Er nannte hier beispielsweise die Neubeschaffung des MZF2 und des Rettungsbootes für den Oberlahrer Löschzug. Zudem ging er auf die gute Zusammenarbeit der einzelnen Löschzüge ein, die unter anderem durch gemeinsame Führungskräfteschulungen verstärkt wurde.

Wehrführer Wollny bestätigte in seiner Ansprache, dass die getätigten Investitionen aus dem Feuerwehrkonzept der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld aus dem Jahre 2014 gut angelegt seien. Man wisse in Oberlahr durchaus um die Verantwortung, die mit der zur Verfügung Stellung von modernsten Einsatzgeräten einhergehe. Sowohl Führung, als auch Mannschaft wissen aber sehr mit dieser Verantwortung umzugehen, denn innerhalb der Oberlahrer Wehr bestehe eine hervorragende Motivation und ein sehr hoher Ausbildungsstand. Daher dankte die Wehrführung der Mannschaft für die hohe Einsatzbereitschaft sowie den Gerätewarteteams für die viele Mehrarbeit zur Instandhaltung der Gerätschaften.

Ein Gruß des Wehrführers galt auch der neugewählten und anwesenden VG-Wehrleitung mit Björn Stürz, Raphael Jonas und Michael Imhäuser, die am 27. März offiziell vereidigt wird. Wollny wünschte dem neuen Team viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit mit allen neun Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde.

Zum Ende der Versammlung hin konnte Bürgermeister Fred Jüngerich zahlreiche Neuverpflichtungen, Bestellungen und Beförderungen vornehmen. So verpflichtete er Mike Eul, Jonathan Jonas, Dominic Kemp, Luisa Klütsch, Joel Kraus, Fabian Melles, Marcel Melles und Kevin Schumacher für den Dienst im aktiven Löschzug.

Zum Feuerwehrmann wurden Niklas Adrian, Leonard Fröhlich und Tim Katowitsch befördert. Marius Kemper wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert und Anja Bruckner, Max Büdenbender und Maximilian Polenk zum Hauptfeuerwehrmann/-frau. Weiterhin befördert wurden Jannik Birnbach zum Löschmeister sowie Marvin Holzapfel und Philipp Schmalenbach zum Brandmeister.

Der Bürgermeister bestellte Jannik Birnbach und Leonard Fröhlich zur neuen Führung der Jugendfeuerwehr Oberlahr. Zum Gerätewart wurde Stephan Ernst und zu Gruppenführern Philipp Schmalenbach und Marvin Holzapfel bestellt.

Alterskamerad Matthias Hoffmann erhielt nachträglich die Gründungsurkunde für die Alters- und Ehrenabteilung der Verbandsgemeinde, die bereits 2019 ins Leben gerufen wurde.(PM Feuerwehr) Fotos: Feuerwehr Oberlahr