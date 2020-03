Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Dance Night der Altenkirchener Schützengesellschaft – 3. Club Nacht mit DJ P von PLM Events – Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 e.V. lädt am Samstag, 28. März 2020, zur Dance Night in die Stadthalle in Altenkirchen ein.

Die Veranstaltung ist bereits die 3. Auflage der Dance Night, die in den vergangenen Jahren mit Begeisterung von den Besuchern angenommen wurde. Wie bereits in den vergangenen Jahren kann in gepflegter Atmosphäre das Tanzbein geschwungen werden und in Gesellschaft netter Leute und Freunden, das ein oder andere gepflegte Bier getrunken werden.

Eine Sekt – und Cocktailbar wird den Abend ebenfalls bereichern. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn gegen 20.00 Uhr. Traditionsgemäß eröffnen der Schützenkönig Sven I. und seine Königin Jessica mit dem ersten Tanz die Veranstaltung.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Die Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und sind erhältlich bei Autobedarf Weller, AXA Versicherung Franz, Intersport Hammer und Optik Dirk Wick in Altenkirchen.

An der Abendkasse ist die Karte für 10 EURO zu erwerben. Der Festkommers findet ebenfalls am Samstag, 28. März 2020, ab 15.00 Uhr in der Stadthalle in Altenkirchen statt.