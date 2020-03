Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

MELSBACH – Junger Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss – Am Montagnachmittag, 09 März 2020, kontrollierten die Polizeibeamten in der Oberbieberer Straße in Melsbach einen mit drei Personen besetzten weißen Kleinwagen. Nachdem bei dem 18jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Vor seiner Durchsuchung händigte er freiwillig ein Griptütchen mit Betäubungsmittelanhaftungen aus. Die Durchsuchung der beiden anderen Insassen und des PKW verliefen negativ. Dem Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei