Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

NISTER – Pkw auf Parkplatz angefahren – Verursacher flüchtig – Am Montagnachmittag, 09. März 2020, wurde gegen 17 Uhr ein Pkw beschädigt, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Straße „Zum Drahtzug“ abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei