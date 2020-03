Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

HORHAUSEN – Kennzeichendiebstahl in Horhausen – Im Zeitraum von Sonntag, 08. März 2020, 18:30 Uhr, bis Montag, 09. März 2020, 18:00 Uhr, ist das vordere Kennzeichen AK-PP 303 eines VW Golf entwendet worden. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Industriepark in Horhausen (WW) abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei