BREITSCHEID (Kreis Neuwied) Sachbeschädigung an zwei Personenwagen – Im Zeitraum von Sonntag, 08. März 2020, 20:00 Uhr, bis Montag, 09. März 2020, 11:00 Uhr, sind in der Finkenstraße in Breitscheid ein Mercedes Benz und ein Ford Focus jeweils im Bereich der Fahrerseite zerkratzt worden. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum vor der Garage der beiden Geschädigten abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei