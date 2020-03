Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigung durch Graffiti in Dierdorf – Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, ist das Schützenhaus in Dierdorf, Ortsteil Giershofen, im Bereich der rechten Außenfassade mit mehreren Graffitischmierereien beschädigt worden. Hierbei benutzte der unbekannte Täter mehrere Sprühfarben (blau, rot, schwarz, etc.) und sprühte wiederholt das Zeichen „Z38“ auf die Fassade. Als Tatzeit konnte der Anzeigenerstatter den Zeitraum vom 13. bis zum 17. Februar 2020 eingrenzen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei