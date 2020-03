Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 09. März 2020, in Betzdorf entstand leichter Sachschaden. Ein 43jähriger Mann parkte mit einem Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Moltkestraße. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er den vorbeifahrenden Pkw einer 30jährigen Frau. Es kam zur seitlichen Kollision. Quelle: Polizei