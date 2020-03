Veröffentlicht am 11. März 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf Besucherparkplatz in Kirchen – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 09 März 2020, in Kirchen entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. Eine 20jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Zufahrt zum Besucherparkplatz des Krankenhauses Kirchen in der Absicht nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 61jährigen Mannes, der mit einem Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung An der Siegbrücke befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei