WISSEN – Wissener Schützenverein feiert 150jähriges Jubiläum – Festwoche lockt mit zahlreichen Highlights – Der Wissener Schützenfest blickt in diesem Jahr auf 150 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Aus Anlass dieses besonderen Jubiläums haben die Verantwortlichen des Vereins ein besonderes Programm auf die Beine gestellt, das im gesamten Jahresverlauf mit musikalischen Highlights aufwartet. Trumpf des Wissener Schützenvereins ist, seinen Gästen, insbesondere im Bereich der Festmusik, jedes Jahr neue musikalische Leckerbissen zu präsentieren. Diesen Trumpf wird der Verein in diesem Jahr auf besondere Art und Weise ausspielen.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen mit der Festwoche im Zeitraum vom 29. April bis 09. Mai 2020. Auftakt bildet am 29. April das Konzert mit dem Heeresmusikkorps 300 Koblenz, im Kulturwerk Wissen. Das in Koblenz stationierte Heeresmusikkorps, ausnahmslos bestehend auf Profimusikern, präsentiert ein Programm aus klassischen Kompositionen, zeitgenössischen Werken, aber auch aktuellen Filmmusiken. Geleitet wird das Orchester von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe, die das Orchester im Jahr 2014 übernahm und bislang einzige Leiterin eines Heeresmusikkorps der Bundeswehr ist. Das Orchester hat sich mit seinen Auftritten bei Truppenzeremoniellen, Serenaden und zahlreichen Auftritten im In- und Ausland einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Tickets für dieses außergewöhnliche Konzertereignis gibt es zu einem Preis von 10 Euro im Vorverkauf online unter ww.sv-wissen.de, sowie im regionalen Handel bei: Der Buchladen (Wissen), Buchhandlung Kuklik (Hamm), Schuhtechnik Stockschlaeder (Gebhardshain), Autobedarf Weller (Wissen, Altenkirchen, Hachenburg).

Zweiter Programmpunkt der Festwoche stellt am 04. Mai die Eröffnung der Ausstellung der umfangreichen Bilderchronik in der Filiale der Westerwald Bank eG in Wissen dar. Neben dem bemerkenswerten Fotoarchiv werden auch zahlreiche weitere Dokumente und Exponate ausgestellt werden. Allen interessierten Besuchern bietet sich so ein umfassender Überblick über die Entwicklung des Wissener Schützenwesens. Teile der Fotoausstellung werden sich auch in der Jubiläumschronik wiederfinden, die pünktlich zum Schützenfest im Juli fertiggestellt werden soll.

Nächster Höhepunkt der Festwoche ist der Festkommers am 08. Mai im Wissener Kulturwerk. Den Vereinsmitgliedern und den geladenen Gästen wird an diesem Abend ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm geboten. Musikalische und prominente Überraschungen stehen auf der Tagesordnung. Staatsminister Roger Lewentz, Minister des Inneren, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz hat sein Kommen angekündigt. Im Anschluss an den offiziellen Teil legt DJ Stocki zur großen Aftershow-Party auf. Ein besonderes „Bonbon“ für alle Vereinsmitglieder!

Den Abschluss der Festwoche bildet am 09. Mai das Konzert der Kölner Band „Brings“, die im Rahmen ihrer Deutschlandtournee für ein extra langes Konzert Halt in Wissen machen. Tickets für dieses Konzert gibt es zu einem Preis von 34 Euro über den Reservix-Ticketshop des Kulturwerks unter www.kulturwerkwissen.de, sowie im Buchladen Wissen.

Auch das Schützenfest am zweiten Juliwochenende steht ganz unter dem Stern des Vereinsjubiläums. Für die Festmusik konnten insgesamt zehn Kapellen und damit doppelt soviele Kapellen wie bei einem „normalen“ Schützenfest verpflichtet werden. Grund hierfür ist der Festumzug, der durch die vielen teilnehmenden befreundeten Vereine ebenfalls fast doppelt so lang sein wird. Dem Verein ist es in diesem Zusammenhang nunmehr zum vierten Mal gelungen, das Repräsentationsorchester der weißrussischen Armee aus Minsk für alle Festtage zu verpflichten. Zu diesem Armeeorchester, das zu den besten und diszipliniertesten Militärorchestern der Welt zählt, konnte über all die Jahre der Kontakt gehalten werden, sodass dieses Engagement bereits vor einigen Jahren fixiert werden konnte.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche ambitionierte lokale Klangkörper, sowie der Clanpipers Pipe an district band aus Frankfurt, deren Dudelsackmusik ein besonders Erlebnis für Ohren und Augen sein wird. Auch im Festzelt, das in diesem Jahr um rund 15 Meter verlängert wird, wird musikalisch einiges geboten. Das Schützenfest startet freitags mit einem (Classicrock-) Konzert der Band Rock’s Finest (ehem. RoxxBusters), die die besten Rockhits der 70er, 80er und 90er originalgetreu auf die Bühne bringen. Tickets gibt es hier zu einem Preis von 10 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) unter www.sv-wissen.de.

Die große Tanzparty am Schützenfestsamstag wird von der Band „Barbed Wire“ aus Tauberbischofsheim bestritten, die für ihre aufwendige Bühnenshow bekannt ist und mehrfach mit dem Fachmedienpreis „beste Coverband Deutschlands“ ausgezeichnet wurde. Für den Schützenfestsonntag wurde neben der Band „Aischzeit“ die Vocal-Band „voXXclub“ verpflichtet. Eine Band bekannt aus Funk und Fernsehen, die mit ihren Hits „Rock mi“, „Donnawedda“ oder „Anneliese“ national und international Hallen im Format der Lanxess-Arena füllt. Ein besonderer Glücksgriff, diese Band bereits vor vier Jahren verpflichtet zu haben. Heute wäre das Engagement dieser Band unbezahlbar, zumal die Band neben dem Oktoberfest oder den Canstatter-Wasen heute nicht mehr für ein Konzert in einem Festzelt zu gewinnen ist. Tickets für diesen Abend gibt es zu einem Preis von 19 Euro online unter www.sv-wissen.de, sowie im Wissener Buchladen. Hinweis: Vereinsmitglieder, die dieses Konzert besuchen möchten, erhalten ihre Tickets bei der Ausgabe der Schützenfest-Dauerkarten in der Woche vor dem Schützenfest, sowie an der Abendkasse zu einem Preis von 5 Euro pro Person! Vereinsmitglieder und deren Begleitperson müssen sich somit keine Tickets im Vorverkauf zulegen.

Der Schützenfestmontag steht im Zeichen der Blasmusik. Zum traditionellen Frühshoppen wird es ein extra langes Konzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und dem Repräsentationsorchester der weißrussischen Armee geben. Abends spielt die Siegener Band „UnArt“ mit Dj Stocki zur Abschlussparty auf.

Seinen Abschluss findet das Jubiläumsjahr am Freitag, 06. November 2020, mit der Veranstaltung „Wissen op Kölsch“ im Wissener Kulturwerk. Kurz vor dem Beginn der närrischen Jahreszeit geben sich die Bands „Klüngelköpp“, „Paveier“ und „Kasalla“ die Ehre, die gemeinsam mit DJ Stocki zu einem Abend ausgelassener Kölscher-Lebensart einladen. Der Vorverkauf für dieses Event ist ebenfalls schon gestartet. Tickets gibt es zu einem Preis von 34 Euro über den Reservix-Ticketshop des Kulturwerks unter www.kulturwerkwissen.de, sowie im Wissener Buchladen.