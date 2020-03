Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Illegale Entsorgung von Altöl, Altreifen und Autoteilen in der Gemarkung Altenkirchen – Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 09. März 2020, über einen mit Öl befüllten Kanister informiert, der illegal entsorgt wurde. Der Kanister wurde im Bereich Ortsausgang Altenkirchen, auf einem Parkplatz am Driescheider Weg abgestellt. Des Weiteren wurden im Bereich des Regenrückhaltebeckens zwischen dem Driescheider Weg und der Straße „Am Kumphof“, Altreifen und ein Autositz in einer Böschung entsorgt.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeinde Altenkirchen – örtliche Ordnungsbehörde. Fotos: VG AKFL