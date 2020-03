Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen – Am Freitag, 06. März 2020, wurde dem Ehrenoffizier und ältestem Gründungsmitglied Werner Rödder anlässlich seines 90. Geburtstags vom Vorstand die Ehrenmitgliedschaft in Dank und Anerkennung seiner Verdienste um die Schützenbruderschaft verliehen. Jahrzehntelang prägte Werner Rödder die Bruderschaft und stand stets mit Rat und Tat zur Seite. Von der jahrelangen Vorstandsarbeit über die Erstellung der Chronik bis hin zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlungen und den Feierlichkeiten zum Jubiläum 2018 ist seine Unterstützung unabdingbar.