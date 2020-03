Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

WISSEN – 1. Treffen für Händler und Dienstleister wegen Erstem Bauabschnitt Ausbau Rathausstraße am Dienstag, 17. März um 18.00 Uhr im Kuppelsaal der Verbandsgemeindeverwaltung – Voraussichtlich am 23. März werden die ersten Bagger anrollen, um am Knotenpunkt „RegioBahnhof“ mit dem Ausbau der Rathausstraße vom Europakreisel bis RegioBahnhof zu beginnen. Außerdem beginnen Stadt- und VG Werke mit der Erneuerung von Kanal, Wasser, Regenwasser, Gasleitungen sowie dem Einbau von Leerrohren für Breitband und der Erneuerung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser und Abwasser hinauf bis zur Hachenburger Straße. Letzteres ist besonders zeitaufwändig und dauert am längsten.

Für die Einwohner von Wissen, Anwohner, Besucher und vor allem Händler und Dienstleister heißt das, sich die nächsten Jahre auf einige Änderungen und auch Unannehmlichkeiten einzustellen.

Aber das Ziel lohnt sich: eine moderne Straße mit einem gemeinsamen Verkehrsraum für Fußgänger, Radfahrer, Autos mit breiten Flächen zum Verkaufen, Flanieren und Verweilen in unserer Siegstadt Wissen.

Wie schon bei vielen Gelegenheiten öffentlich geäußert, gilt es, den Kunden von Wissen und dem Umland deutlich zu machen, dass es sich auch während dieser Zeit lohnt, weiterhin nach Wissen zu kommen. Trotz Baumaßnahme bliebt Wissens Innenstadt im Vergleich zu anderen Städten relativ gut erreichbar.

In der Stadt Wissen wird das Citymanagement besonders bemüht sein, An- und Abfahrtswege, Parkmöglichkeiten und eventuelle Umfahrungen in Absprache mit den Baufirmen zu kommunizieren. Dabei sind wir auf konstruktive Hilfe und der betroffenen Händler, Anwohner und Dienstleister angewiesen. Nun gilt es, diese Ideen gemeinsam zusammenzutragen und umzusetzen sowie die Kunden zu animieren, sich gerade jetzt auf den Weg in die Innenstadt aufzumachen.

Um über die Baumaßnahme zu informieren, Abläufe zu besprechen und Ideen konkret zu planen, wird für Dienstag, 17. März 2020 um 18:00 Uhr in den Kuppelsaal der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen (WW-Bank), 1. Obergeschoss zu einem ersten Treffen eingeladen. Anwesend sind Vertreter der Baufirma, der VG- und Stadtwerke sowie der Verwaltung. Gemeinsames Anliegen ist es, diese Baustelle so erträglich, aber auch für den Kunden und Handel so interessant wie möglich zu gestalten.