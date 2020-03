Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 284 – eine Person verletzt – Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag, 08. März 2020, in Herdorf wurde eine 21jährige Frau verletzt. Eine 18jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Pkw die L 284 (Hellerstraße) aus Richtung Alsdorf kommend in Richtung Herdorf Ortsmitte. In Höhe der Bergstraße kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Begrenzungspfählen und anschließend mit einem Carport. Das Carport wurde vollständig zerstört. Die 21jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 25.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei