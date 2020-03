Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

NIEDERDREISBACH – E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung – Am Sonntagvormittag, 08. März 2020, wurden in Niederdreisbach, in der Hauptstraße, zwei junge Männer mit sogenannten E-Scootern zur Verkehrskontrolle angehalten. Die 25 und 16 Jahre alten Fahrzeugführer hatten die Elektrokleinstfahrzeuge geführt, ohne dass diese über die erforderlichen Haftpflichtversicherung verfügten. Eine Versicherungsplakette (kleines Versicherungskennzeichen) war nicht angebracht. Entsprechende Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Quelle: Polizei