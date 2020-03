Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Internationale Wochen gegen Rassismus 2020 im Kreis Altenkirchen – Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist Schirmherrin – Das „Netzwerk Vielfalt und Demokratie“ organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Veranstaltungsreihe im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Ministerpräsidentin Malu Dreyer übernimmt wie schon im letzten Jahr die Schirmherrschaft. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen.

Nach einer Diskussionsveranstaltung mit der Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke Anfang März in der Evangelischen Landjugendakademie stehen nun die weiteren Veranstaltungen an. Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Eltern sind eingeladen zum Workhop „Psychologie der Solidarität“ am 16. März, 18:30 Uhr, in Wissen. An gleich drei Terminen wird das Kindertheater „Irgendwie anders“ zu den Themen Toleranz und Freundschaft aufgeführt: 17. März Horhausen, 18. März Herdorf, 19. März Betzdorf, jeweils 10 Uhr. Das Diakonische Werk bietet am 18. März, 17 Uhr, in Wissen, einen Filmabend zum Thema Flucht an. Ein besonderer Abend wird sicherlich der Auftritt der 95-jährigen Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano, die am 22. März, 14 Uhr, auf Einladung des DGB zusammen mit der Rapgruppe Microphone Mafia in der Stadthalle Hachenburg eine Lesung aus ihrer Biographie und ein Konzert geben wird. Am 23. März gibt es ein „Inputfrühstück“ im MGH Altenkirchen mit Infos zum Thema Asylrecht. KOMPA und MGH rufen für den 26. März zu „Braunis essen gegen Rechts“ in der Fußgängerzone Altenkirchen auf. Auch Diakon Rudolf Düber ist wieder mit einem Gespräch und Gottesdienst dabei, am 28. März, 17 Uhr, unter dem Titel „Sei gut, Mensch!“ im MGH „Gelbe Villa“ in Kirchen. Den Abschluss bietet ein „Anti-Rassismus-Stadtrundgang“ durch Köln, veranstaltet von der Caritas Altenkirchen am 4. April.

Das Netzwerk gibt es bereits seit 2013. Ständige Mitarbeiter im Netzwerk sind: Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz, Caritasverband Altenkirchen, Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V., DGB Kreisverband Altenkirchen, Diakonisches Werk Altenkirchen, Evangelisches Kirchen- und Jugendzentrum KOMPA, Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen, GEW Kreisverband Altenkirchen, Haus Felsenkeller, IG Metall Betzdorf, Jugendpflege der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Kreisjugendamt Altenkirchen und Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ in Altenkirchen. Ausführliche Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es auf der Website https://www.netzwerk-ak.de/