Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – DSV Nordic Walkingtraineraus- und Fortbildung mit Krankenkassenanerkennung – DSV Nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland e.V. – Neuwied-Heimbach-Weis – Pünktlich zum Frühjahr startet vom 04. bis 05. April 2020, die erste Ausbildung und Fortbildung zum DSV Nordic Walkingtrainer im DSV Nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland e.V. in Neuwied Heimbach-Weis mit 40 UE durch das im Curriculum vorgesehene Heimstudium und die Hospitation beim DSV Trainer. Im Rahmen der Aus- und Fortbildung zum DSV Nordic Walkingtrainer erfolgt ab sofort zusätzlich eine Einweisung in das von den Krankenkassen nach §20 SGB anerkannte Kurskonzept „Nordic Walking Gesundheit gestalten mit einem Programm zur allgemeinen Ausdauerförderung“ Die Teilnehmer lernen hier Zielgruppenorientierte Techniken für den Breiten-, Gesundheits- und Leistungssport, Grundlagen der Trainingslehre und des Herz-Kreislauftrainings, erhalten ausgearbeitete Stundenbilder und Teilnehmerunterlagen inclusive der Materialkunde.

Die Trainerausbildungen in den bundesweiten DSV Nordic aktiv Ausbildungszentren sind seit mehr als 15 Jahren in Punkto Qualität bei den Krankenkassen anerkannt. Mit der erfolgreichen Teilnahme an dem Lehrgang erhalten die angehenden Trainer ein DSV- Trainerzertifikat. Alle DSV Übungsleiter und Trainer aus dem NW Gesundheitsbereich können diesen Lehrgang auch als Fortbildung absolvieren, um im Ganzjahresbereich interessante Sportangebote zur Mitgliederbetreuung anbieten zu können. Im Lehrgang ist ab 2020 ein Gesundheitskurs im Umfang von 20 UE enthalten, für den bei Bestehen bestimmter Voraussetzungen die Lehrgangsteilnehmer einen Zuschuss in Höhe von 75 Euro bei der jeweiligen Krankenkasse beantragen können. Anmeldung und weitere Informationen unter rpuderba@rz-online.de, 0152/28926702