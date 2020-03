MONTABAUR – Kreatives Trio improvisiert bei der Lauschvisite in Montabaur

Veröffentlicht am 10. März 2020 von wwa

MONTABAUR – Klangexperimente in Echtzeit – Kreatives Trio improvisiert bei der Lauschvisite in Montabaur – Saxophon, Akkordeon und Vibraphon – eine außergewöhnliche Klang-Kombination ist diesmal zu Gast bei der „Lauschvisite“ in Montabaur. Die preisgekrönte Konzertreihe überrascht ihr Publikum seit gut drei Jahren immer wieder mit Klangexperimenten und musikalischen Kuriositäten.

Das Trio Kohmann/Zöllner/Weiß lotet die Grenzen der freien Improvisation durch dynamische Bandbreite und feinsinnige Gestaltung voll aus. Die drei Musiker, die sich tatsächlich im Westerwald kennen gelernt haben, haben sich in kürzester Zeit einen Namen in der Free Jazz Szene erspielt und überregional von sich reden gemacht. Ingo Weiß schafft mit seinen Saxophonen faszinierende Klangwelten, Eva Zöllner überrascht mit unerwarteten Akkordeon-Sounds und der Schlagwerker Stefan Kohmann bringt schonmal unkonventionelles Instrumentarium wie einen Milchschäumer oder ein Einrad mit auf die Bühne. Das Publikum erlebt hautnah die lebendige Interaktion der Künstler, die Musik aus dem Moment heraus entstehen lassen und für so manches Überraschungsmoment sorgen. Im Historica-Gewölbe in Montabaur bringen sie am Dienstag, 24. März 2020, um 19.30 Uhr die alten Mauern zum Schwingen. Experimentierfreude, Spontanität und originelle Klangerzeugung stehen dabei im Mittelpunkt und sorgen für ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Eintritt 12,- Euro an der Abendkasse