ANDERNACH-PLAIDT – Brand einer Lagerhalle – eine Person schwerverletzt – Am Montagnachmittag, 09. März 2020, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Vollbrand einer Lagerhalle in Plaidt. Nach dem Stand der polizeilichen Ermittlungen geriet vermutlich bei Schweißarbeiten an einem Fahrzeug die Halle in Brand. Es kam zum Übergriff der Flammen auf das gesamte Hallengebäude. Der 52jährige Pächter, der als einzige Person vor Ort war, konnte sich noch aus dem Gebäude retten, erlitt jedoch durch das Feuer erhebliche Brandverletzungen an den Armen.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Durch starke Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Pellenz und der Stadt Andernach, wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei