WISSEN – Lokale Gewerbeschau Regionale Wisserland findet wie geplant statt – Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März wird es die 11. Leistungsschau der Verbandsgemeinde Wissen im und am kulturWERKwissen sowie im Gewerbegebiet Frankenthal (Walzwerkstraße) in Wissen geben. Diese findet wie geplant statt.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es trotz anderslautender Gerüchte keine Veranlassung gibt, die örtliche Gewerbeschau abzusagen. Das Bundesministerium für Gesundheit gibt auf seiner Internetseite zur Thematik Coronavirus u. a. folgendes an: „Bei Messen, Kongressen oder Veranstaltungen ist es allgemein empfehlenswert, auf Prävention von Infektionskrankheiten zu achten. Dazu zählen regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Sanitäranlagen sowie gute Belüftung des Veranstaltungsortes. Veranstalter können Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber hinaus organisiert und strukturiert über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene aufklären. Die Zuständigkeit bezüglich Veranlassung von Maßnahmen für Messen und Messebesucher obliegt den lokalen Behörden vor Ort“ (Quelle: bundesgesundheitsministerium.de).

Daher haben die Veranstalter der Regionale das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Altenkirchen um kurzfristige Stellungnahme gebeten. Die Antwort des Gesundheitsamtes wird entsprechend beachtet und kommuniziert. Demnach besteht aktuell keine Veranlassung, die Gewerbeschau abzusagen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Halle kulturWERKwissen generell gut belüftet ist und die Sanitäranlagen dauerhaft entsprechend gereinigt werden, auch während den Events. Die kulturWERKwissen gGmbH als Betreiberin der Halle wird selbstverständlich auf die generellen Verhaltensregeln zur Hygiene hinweisen, für deren Einhaltung jeder Besucher selbst verantwortlich ist.

Dieser Sachverhalt betrifft jedoch ganz eindeutig nicht nur die kommende Leistungsschau Regionale Wisserland, sondern jede Veranstaltung und jeden Veranstaltungsort. Bei der Regionale Wisserland findet ein großer Teil der Ausstellung im Außenbereich statt. Die Zahlen der Besucher, welche sich bei den vergangenen Leistungsschauen gleichzeitig in der Halle kulturWERKwissen aufgehalten haben, war nicht höher, als bei übrigen wöchentlichen Veranstaltungen. Von Ansammlungen von Menschenmassen kann bei der lokalen Leistungsschau ohnehin keine Rede sein, da sich die Besucherströme aus der Halle und deren Außengelände über die Walzwerkstraße ins benachbarte Gewerbegebiet Frankenthal verteilen – dies ist auch Sinn und Zweck der Leistungsschau.

Die Veranstalter haben keine rechtliche Begründung und Veranlassung, die Leistungsschau abzusagen. Die Aussteller tragen diese Entscheidung mit, eine entsprechende Umfrage unter den Betrieben ist erfolgt. Nur 3 Aussteller werden lt. den Firmenleitungen nicht teilnehmen. Sollte sich an der Lage z. B. durch überörtliche Vorgaben auf Landes-/Bundesebene etwas ändern, muss entsprechend reagiert werden. Aktuelle Infos zur Regionale erfolgen z. B. über die neue Homepage www.wisserland.de.

Die lokalen Akteure hoffen wie bei den letzten Malen auf regen Besuch der Regionale Wisserland, die mit zahlreichen Branchen am 14. und 15. März von jeweils 10 bis 18 Uhr im/am kulturWERKwissen und in der Wissener Walzwerkstraße stattfindet. Der Eintritt ist frei. Für Kids gibt es eine Hüpfburg, welche bei hoffentlich trockenem Wetter zum Einsatz kommt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.