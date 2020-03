Veröffentlicht am 9. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – MGH „Mittendrin“ liegt beim Bundeswettbewerb „DemografieGestalter 2020“ gut im Rennen – Erwin Rüddel lobt Engagement und gute Arbeit des Mehrgenerationenhauses – „Das Engagement und die gute Arbeit des Mehrgenerationenhauses ‚Mittendrin‘ in der Kreisstadt Altenkirchen findet auch auf Bundesebene Anerkennung und Zustimmung“, erklärt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier verweist dabei auf den Bundeswettbewerb „DemografieGestalter 2020“ – Der Mehrgenerationenhauspreis. Der wird initiiert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bundesweit haben sich Mehrgenerationenhäuser mit insgesamt 70 Projekten für den Wettbewerb beworben.

Dabei dreht sich alles um das Thema „Bunt und kreativ: Gemeinsam aktiv“.

Die Aktionstage Mehrgenerationenhaus werden gemeinsam mit dem Bundesnetzwerk Mehrgenerationenhäuser ausgerichtet. „Es handelt sich um ein Format, welches in einem festgelegten Zeitraum die Arbeit der rund 540 Mehrgenerationenhäuser bundesweit aufzeigt und die öffentliche Wahrnehmung der Häuser verstärken soll“, heißt es.

„Die Mehrgenerationenhäuser sind ganzjährig Orte, die mit ihren generationsübergreifenden und vielseitigen Angeboten allen Menschen offenstehen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglichen. Das gilt einmal mehr für das MGV ‚Mittendrin‘ in Altenkirchen, wovon ich mich selbst wiederholt überzeugen konnte“, so Rüddel.

Beim Wettbewerb wird der Jurypreis wie gewohnt in den Rubriken „Bildung, Beratung und Betreuung“, „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“, „Partizipationsprozesse“ und „Integrationsarbeit“ vergeben. Der Publikumspreis steht dieses Jahr unter dem Motto “Engagement ermöglichen und stärken“ und ehrt Projekte, Strategien und Strukturen zur Gewinnung und Unterstützung der Engagierten.

Insgesamt werden aus allen sich bewerbenden Mehrgenerationenhäusern fünf Einrichtungen als Preisträger ermittelt, die jeweils ein Preisgeld von 2.000 Euro erhalten. Die offizielle Preisverleihung findet am 15. Mai 2020 in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin statt.

„Es ist eine Freude, dass sich mit dem MGH ‚Mittendrin‘ ein Mehrgenerationenhaus aus meinem Wahlkreis bis in die Schlussrunde ‚durchgeboxt‘ hat. Das zeugt vom Engagement und der guten Arbeit, die ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich lobe und für die ich herzlich danke. Für die Schlussrunde wünsche ich dem MGH ‚Mittendrin‘ viel Erfolg“, bekräftigt Erwin Rüddel.