Veröffentlicht am 9. März 2020 von wwa

FRIEDEWALD – Sparkassenstipendium für musikalischen Nachwuchs aus Friedewald – Gemeinsam mit dem Landesmusikrat Rheinland-Pfalz vergibt der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz Stipendien zur Förderung des musikalischen Nachwuchses in Rheinland-Pfalz. Fünf rheinland-pfälzische Musiker kommen daher in den Genuss eines mit 3.000 Euro dotierten, einjährigen Stipendiums. Mit dem Geld sollen Kursgebühren für Aus- und Fortbildungen oder der Kauf von Materialien und Musikinstrumenten finanziert werden. Vorschlagsberechtigt bei der Auswahl der Musiker waren die Leiter der fünf Landesjugendensemble und der drei Landesjugendwettbewerbe in Rheinland-Pfalz.

Zu den ausgewählten Stipendiaten gehört auch Max Scheel aus Friedewalt. Scheel ist Mitglied und Konzertmeister des LandesJugendBlasOrchester und arbeitet sehr engagiert im Orchestervorstand mit. In seiner Freizeit spielt er in der Daadetaler Knappenkappelle. Im Sommersemester wird er das Studium Orchestermusik mit dem Hauptfach Klarinette beginnen.

Die Bestätigungsurkunde zu diesem Stipendium wurde ihm jetzt bei einem gemeinsamen Termin in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Daaden stellvertretend für den Sparkassenverband Rheinland-Pfalz von Peter Mohr, dem Leiter des Fachbereiches Kommunikation der Sparkasse Westerwald-Sieg, überreicht.

Foto: (v.l.): Peter Mohr (Leiter Fachbereich Kommunikation), Max Scheel (Stipendiat), Alexander Schön (Leiter der Geschäftsstelle Daaden)