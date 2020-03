Veröffentlicht am 9. März 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall auf der K 68 – eine Person verletzt – Am Samstagnachmittag, 07. März 2020, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 17jähriger Fahrzeugführer mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die Kreisstraße 68 in der Gemarkung Birken-Honigsessen aus Richtung Eisenhardt kommend in Richtung Giebelhardt. In einer Rechtskurve geriet er aufgrund den Straßen- und Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der 17jährige erlitt Verletzungen und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei