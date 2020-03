Veröffentlicht am 9. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Einführung einer neuen Meldewesen Software an Pfingsten 2020 und dadurch mögliche Beeinträchtigung des Publikumsbetriebes – An Pfingsten 2020 wird rheinland-pfalzweit eine neue Software für alle Meldeämter und Bürgerämter eingeführt. Dies ist notwendig, da das alte Programm bereits mehr als zwanzig Jahre im Einsatz ist. Am Freitag, 29. Mai 2020, werden daher die Bürgerbüros in Altenkirchen und Flammersfeld geschlossen sein, damit die umfangreiche Datenmigration, welche mehrere Tage in Anspruch nehmen wird, gestartet werden kann. Voraussichtlich werden die Bürgerbüros ab Dienstag, 2. Juni 2020, (dienstags nur mit vorheriger Terminvereinbarung) wieder geöffnet sein.

Wer demnächst einen neuen Reisepass, Personalausweis oder Kinderreisepass benötigt, oder weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, dem wird empfehlen, sich möglichst frühzeitig Seitens der Verwaltung hofft man, dass die Umstellung auf die neue Software ohne größere Probleme und Auswirkungen auf die Abwicklung der Kundenströme abläuft. Da es jedoch insbesondere Anfang Juni 2020 zu längeren Wartezeiten und längeren Bearbeitungszeiten kommen kann, wird gebeten das bei den Planungen, insbesondere bei bevorstehenden Reisen, zu berücksichtigen.