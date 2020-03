Veröffentlicht am 9. März 2020 von wwa

KIRCHEN „Tür zu und Tacheles“ in Kirchen – Der nächste „Tür zu und Tacheles“- Termin steht fest und findet am Montag, 16. März 2020, um 19:30 Uhr in Kirchen, Casa – Lounge, Bahnhofstraße 17 statt.

Rede und Antwort stehen der CDU- Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach und VG-Bürgermeister Maik Köhler. Damit Tacheles geredet werden kann, bleibt die Tür diesen Bürgergesprächen für Dritte zu.

„Packt man die Themen der bisherigen drei Veranstaltungen dieser Art in eine Wortwolke, so treten Integration, Migration, Bildung, Gesundheitsversorgung am stärksten hervor“, so Kreisvorsitzender Michael Wäschenbach.