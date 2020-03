Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

KIRCHEN – „Siegperle“ besucht Freunde an der Nahe – Die nächste Tagesfahrt der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. führt am Sonntag, 22. März 2020, zur IVV-Bier- und Spießbratenwanderung zu den Freunden aus dem Naheland nach Kirn-Sulzbach mit 3, 6 oder 11 km-Wanderstrecke. Anschließend ist ein Besuch des Deutschen Edelsteinmuseums in Idar-Oberstein oder alternativ ein Aufenthalt zur freien Verfügung geplant.

Im modernen 72 Sitzer Reisebus können aktuell noch 8 Plätze vergeben werden. Abfahrt ist um 7:00 Uhr ab dem Kauflandparkplatz in der Siegstraße in Kirchen. Weitere Zustiegsmöglichkeiten in Freudenberg, Niederfischbach, Betzdorf, Steineroth und Hachenburg sind möglich. Anmeldungen nimmt Vorsitzender Sven Wolff, Tel. (0 27 41) 69 72 oder E-Mail: siegperle@aol.com entgegen. Auch Nichtmitglieder sind, wie immer, herzlich willkommen.

Hingegen wurden die IVV-Wandertage am Sonntag, 29. März 2020, in der Eifel durch die Wanderfreunde Wißmannsdorf e. V. abgesagt. Demzufolge entfällt auch die Busfahrt der „Siegperle“ zur dortigen Frühlings-Wanderung mit anschließender Brennereibesichtigung.