Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – BAD HÖNNINGEN – Masernverdacht in Bad Hönningen bestätigt – Ein vor wenigen Tagen in Bad Hönningen gemeldeter Masernverdacht wurde nun bestätigt. Dies teilte das Kreisgesundheitsamt Neuwied am Abend mit.

Die erkrankte Person besuchte mehrfach Karnevalsveranstaltungen, u.a. in der Bad Hönninger Sprudelhalle. Das Kreisgesundheitsamt bittet Personen, die diese Veranstaltungen besucht haben und nach 1970 geboren sind und keinen Impfschutz für Masern besitzen (zweimalige Impfung oder durchlebte Erkrankung) sich bei der Hotline des Gesundheitsamtes zu melden. Jeder, der mögliche Symptome einer Maserninfektion aufweist, sollte seinen Arzt telefonisch kontaktieren.