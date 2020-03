Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

WISSEN – Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen –Zum fünften Mal in ihrer Amtszeit eröffnete die erste Vorsitzende Alexandra Reifenrath die Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Wie immer hatten sich zahlreiche Musikerinnen und Musiker in der Gaststätte “Hahnhof” eingefunden.

Alexandra Reifenrath gab zu Beginn der Versammlung einen kurzen Rückblick auf das Vereinsjahr: Highlight war neben dem Bundesmusikfest in Osnabrück auch das 50jährige Jubiläum der Stadt Wissen sowie die damit verbundene CD-Aufnahme mit der Band „Hännes“. Sie bedankte sich bei ihrem Vorstandsteam und bei allen Musikern, die sich im Verein engagieren. Ein besonderer Dank galt dem Ehrenvorsitzenden Claus Behner sowie der musikalischen Leitung, bestehend aus Christoph Becker, Tobias Stahl und Daniel Krauskopf.

Im Anschluss daran ging Geschäftsführer Johannes Ortheil auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres ein. Im 118. Jahr der Vereinsgeschichte trat das Orchester insgesamt 44 Mal in der Öffentlichkeit auf. Vor allem für das Jugendorchester war das vergangene Jahr ein ganz besonderes: Die jungen Musiker gewannen den Bw-Musix Orchesterwettbewerb in Balingen.

Auch 2020 hat das Orchester viel vor. Neben dem großen Frühjahrskonzert am Palmsonntag stehen im September die Bundeswertungsspiele in Freiburg auf dem Programm.

Kassiererin Carolin Schmidt konnte sich von den Kassenprüfern Thorsten Haupt und Ralf Kohlhaas eine einwandfreie Kassenführung bestätigen lassen. Thorsten Haupt wurde einstimmig als Kassenprüfer wiedergewählt. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Im Anschluss wurden einige Musiker für ihre fünfzehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Julian Hering, Benedikt Köhler, Jonas Schneider, Sonja Orthen, Marie-Therese Wagner, Laura Link sowie Kristina Osinski. Für 25 Jahre aktives Musizieren wurde Simon Orthen ausgezeichnet.

Für ihr herausragendes Engagement im Verein erhielt im Namen des Feuerwehrverbandes Annika Arndt die Ehrennadel in Bronze, Tobias Stahl, Daniel Krauskopf und Benedikt Behner erhielten die Ehrennadel in Silber. Alexandra Reifenrath und Johannes Ortheil wurden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Das diesjährige Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle findet am 05. April (Palmsonntag) im Kulturwerk Wissen stattfindet. Karten für das Konzert können im Vorverkauf bei „der buchladen“, der Metzgerei Wickler, bei allen aktiven Musikern sowie an der Abendkasse erworben werden. (lufi) Foto: Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen

Foto: (v.l.): Christoph Becker, Annika Arndt, Daniel Krauskopf, Simon Orthen, Alexandra Reifenrath, Julian Hering, Tobias Stahl, Marie-Therese Wagner, Kristina Osinski, Benedikt Köhler, Jonas Schneider, Benedikt Behner