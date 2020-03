Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – LINZ – Kreis Neuwied und Krankenhaus Linz am Rhein bestätigen Corona-Fall – Bei einer Person, die wegen eines fieberhaften Infektes am Mittwoch, 04. März 2020, im Krankenhaus Linz stationär aufgenommen wurde, hat sich eine Covid-19-Erkrankung bestätigt. Dies teilte die Kreisverwaltung Neuwied am Sonntag mit.

Die erkrankte Person war nicht aus einem Risikogebiet zurückgekehrt und hatte auch keinen bestätigten Kontakt zu einer anderen erkrankten Person. Sie fiel daher nicht in eine Risikogruppe gemäß den Vorgaben des RKI (Robert-Koch-Institut).

Die erkrankte Person war bereits seit der stationären Aufnahme wegen des Verdachts auf Influenza (Grippe) in Isolation. Im Verlauf erfolgte eine Corona-Diagnostik als differenzialdiagnostische Abklärung. Der Befund ging am Abend des 07.03.2020 ein. Alle Maßnahmen gemäß RKI-Richtlinie wurden eingeleitet. Der Gesundheitszustand der erkrankten Person ist stabil.

Nun laufen seitens des Krankenhauses in Absprache mit der örtlichen Gesundheitsbehörde die Ermittlungen. Kontaktpersonen werden derzeit kontaktiert, untersucht und ggf. in Quarantäne genommen. Aktuell ist der Betrieb des Krankenhauses nicht eingeschränkt. Alle Sicherungsmaßnahmen werden umgesetzt. Krankenhausleitung und Kreisgesundheitsamt sind in ständigem Austausch.