Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

OBERBIEBER – SPD Ortsverein Oberbieber begrüßt Einrichtung eines Behindertenparkplatzes – Auf dem Parkplatz an der Sparkasse in Oberbieber befindet sich nun ein Behindertenparkplatz. Die SPD Oberbieber bedankt sich bei Ingrid Ely-Herbst für ihren Einsatz. „Mich freut es dass nun ein Parkplatz für Menschen mit Einschränkungen geschaffen wurde. Inklusion bedeutet nicht bestimmten Gruppen zu Vorteilen zu verhelfen, sondern Möglichkeiten für Menschen zu schaffen ganz normal teilhaben zu können und das fängt beim Parken an – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank auch an die Stadtverwaltung für die unkomplizierte Umsetzung.“ so Ingrid Ely-Herbst.