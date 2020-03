Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

STEINEBACH – Opferstock in Steinebach aufgebrochen – Unbekannte Täter begaben sich am Mittwoch, 04. März 2020, im Zeitraum von 09:30 bis 17:00 Uhr in die unverschlossene Kirche in der Barbarastraße in Steinebach. Dort versuchten sie mit Hebelwerkzeug mehrere Opferstöcke gewaltsam zu öffnen. Bei einem Opferstock gelang die gewaltsame Öffnung, sodass dort vermutlich Bargeld in unbekannter Höhe entwendet wurde. Sodann brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten und Schränke. Der Sachschäden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei