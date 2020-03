Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

NEUWIED – Kino für Generationen beginnt mit Komödie – Beliebte Reihe wird mit „Enkel für Anfänger“ fortgesetzt – Die beliebte Reihe „Generationenkino“ wird auch unter dem neu gewählten Seniorenbeirat der Stadt Neuwied fortgesetzt. Dieses Gremium und die Kinobetriebe Weiler hatten die Idee für einen gemütlichen Nachmittag mit Freunden und Familie bei Kaffee und Kuchen mit anschließender Filmvorführung im Metropol-Kino.

Am Dienstag, 24. März, heißt es um 15 Uhr „Enkel für Anfänger“. Die 104 Minuten lange Komödie (frei ab sechs Jahre) glänzt durch ein Staraufgebot. So sind unter anderem Maren Kroymann, Barbara Sukowa und Heiner Lauterbach zu sehen. Die drei wollen der Langeweile ihres Rentneralltags entfliehen und bieten ihre Dienste als Leih-Omas und -Opa an. Auf das Trio warten ungeahnte Herausforderungen, die ihrem Leben jedoch eine neue Richtung geben.

Es wird darum gebeten, sich rechtzeitig Karten zu kaufen, da die Veranstaltung wegen der vorangehenden Kaffee-und-Kuchen-Tafel um 15 Uhr einiger Vorbereitung bedarf. Karten sind zum Preis von 10 Euro (inklusive Kaffee und Kuchen) nur im Vorverkauf erhältlich im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, täglich von 19 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag auch von 15 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag auch von 14 bis 15 und von 16 bis 17 Uhr oder im Internet unter www.kinoneuwied.de. Weitere Informationen gibt es auch beim Seniorenbeirat,

E-Mail seniorenbeirat@neuwied.de, und der städtischen Seniorenbeauftragten Sandra Mette, Telefon 02631 802 273, E-Mail smette@neuwied.de