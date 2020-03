Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

WINDHAGEN – Josef Rüddel unterstützt Vereine mit Jugendarbeit – „Das war eine sehr schöne und mir immer in Erinnerung bleibende Verabschiedungsfeier anlässlich meines Ausscheidens als Ortsbürgermeister der Gemeinde Windhagen“, lobte Josef „Jüppchen“ Rüddel (vorne) im Hotel „4 Winden“. Zu seiner offiziellen Verabschiedung hatte der Ex-Ortschef die Bitte geäußert, anstelle von Sachgeschenken lieber Geldpräsente für gute Zwecke zu spenden. So kam eine Gesamtsumme in Höhe von 5.435 Euro zusammen. Mit diesem Betrag wurden jetzt zum einen sämtliche Vereine, die in der Ortsgemeinde Jugendarbeit verrichten, sowie auch „Kinder in Not“ und der „Förderverein der Kamillus-Klinik“ in Asbach unterstützt. „Engagement in der Jugendarbeit ist mir persönlich sehr wichtig. Sich heute in der Jugendarbeit engagieren heißt, auf unsere Gesellschaft von morgen Einfluss nehmen. Sie dient auch dazu, junge Menschen zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung anzuregen. Ich bin dankbar für das großartige vielfältige ehrenamtliche Engagement für die Jugend in unserer Ortsgemeinde, die Kinder in der Welt und unsere gute ortsnahe Gesundheitsversorgung. Umso mehr freue ich mich, dass ich diese Arbeit unterstützen kann“, betonte Josef Rüddel.