Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

NEUWIED – Karl-Fred Becker gibt Einblicke in Heimbach-Weiser Platt – „Das ist im besten Sinn ein Stück Heimat und schafft lokale Identität“, lobte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig, als Karl-Fred Becker (rechts) ihm sein Mitte März erscheinendes Buch präsentierte. Der Autor befasst sich darin mit heimischer Mundart, genau gesagt mit dem Dialekt im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Titel des Bandes: Drömm schwätze mia oos Heimbach-Weiser Platt“. Passend dazu der Einband mit einem Bild der Älteren im Ort sicherlich bekannten alteingesessenen Heimbach-Weisern Josef Keil, Peter Schäfer und Peter Hoffmann. Den Lesern gibt das Buch interessante Einblicke in den in dieser Region vorherrschenden moselfränkischen Dialekt – von einem Wörterbuch bis zu vom Autor Karl-Fred Becker verfasste Geschichten. Wenn über Heimbach-Weis geschrieben wird, dürfen auch Lieder der Karnevalszeit nicht fehlen – natürlich in Platt.