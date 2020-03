Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

HASSELBACH – Hasselbacher Spiele- und Bastelnachmittag – Im Hasselbacher Bürgerhaus fand ein Spiele- und Bastelnachmittag statt. Die Kinder nutzten zusammen mit ihren Eltern zahlreich die Möglichkeit, die anderen Kinder aus Hasselbach im Bürgerhaus zu treffen, zusammen Gesellschaftsspiele zu spielen und etwas zu basteln.

Die Kinder hatten ihre Lieblingsgesellschaftsspiele mitgebracht und begannen sofort diese mit viel Elan zusammen zu spielen. Nach einigen Spielrunden gingen die Kinder dann nach und nach zum Basteln über. Hier hatten sie die Möglichkeit Karnevalsmasken aus Filz oder Moosgummi zu basteln. Auch dies machte den Kindern viel Spaß, so dass manche gleich mehrere Masken bastelten. Zwischendurch konnten sich die Kinder mit Kakao, Kaltgetränken, leckeren Muffins und lustigen Tieren aus Hefeteig stärken. Das besondere Highlight war die Popcorn-Maschine, die Nicole Schneider mitgebracht hatte. Interessiert beobachteten die Kinder, wie man Popcorn macht und naschten anschließend das frisch duftende, selbstgemachte Popcorn.

Am Ende des Nachmittags häufte sich bei den Kindern die Frage, ob bald wieder so ein toller Spiele- und Bastelnachmittag stattfinden könne. In Anbetracht der vielen strahlenden Kinderaugen versprach das Organisationsteam um Udo Walterschen, Nicole Schneider und Sonja Früh natürlich gerne, zeitnah wieder einen Spiele- und Bastelnachmittag zu organisieren.